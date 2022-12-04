Doğa olayı izleyenleri mestetti

Sivas’ta etkili olan yoğun sis şehir yaşantısını kısıtlarken, yüksek kesimlerden bakıldığında ise mest eden görüntüler oluşturdu. Merakum tepesinden bakıldığında Sivas şehir merkezi adeta sis denizi altında kayboldu. Ortaya çıkan sis denizi izleyenleri büyüledi.

Sis denizini aşan yüksek tepeler görüntüleriyle denizlerde yer alan adalara benzetildi. Sivas’ta şehir merkezinin üstünü kaplayan sis tabakasının oluşturduğu sis denizi gün boyu sürdü.

(Kaynak: İHA)