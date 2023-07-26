AKP'li trol Abdurrahman Uzun'dan Erdoğan'a zam isyanı: Faturayı bize yükleme

28 Mayıs seçimlerinden sonra durmak bilmeyen zam furyasına bir isyanda, sosyal medyada çektiği videolar ve attığı Tweetler ile ‘Aktrol’ olarak bilinen Abdurrahman Uzun’dan geldi.

Son yayınladığı videoda Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Aga’ diye hitap eden Uzun, zamlar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Ekonomiyi yönetmek için Erdoğan’ı seçtiklerini belirten Uzun, videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Aga, beş yıl bu ülkenin direksiyonuna geç. Ekonomik sıkıntıları gider. İçeride terörle uğraşmak istemiyoruz. İnsanımızın sağlık hizmetlerini ver. Bunlar için biz Tayyip Erdoğan'a 14 ve 28 Mayıs'ta yetki verdik. Markete zam, benzine zam, harçlara zam, pullara zam.

'Aga biz ekonomiyi yönetmek için yetki verdik sana ama ya bunun faturasını bize yükleme. Biliyoruz sıkıntılar var ama git bunları dışarıdan bul. Doğalgaz mı buluyorsun, petrol mü buluyorsun. Bunları bul ama bize yüklenme' dedik biz Tayyip Erdoğan'a.”