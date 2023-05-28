AKP'li ve MHP'lier CHP'li müşahidin kaburgasını kırdı. Kaftancıoğlu paylaştı

İstanbul'un Esenler’de Mehmet Eldem isimli müşahit, sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li üyeler tarafından darbedilerek kaburgaları kırıldı.

AKP'li ve MHP'lier CHP'li müşahidin kaburgasını kırdı. Kaftancıoğlu paylaştı

CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, ilçedeki bir okulda görevli müşahidin AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildiğini açıkladı. Şahin sosyal medya hesabından usulsüzlüklere itiraz ettiği için CHP'li müşahit Mehmet Eldem'in darp edildiğini ifade etti. Şahin'in paylaşımı şöyle:

k2.jpg

k3.jpg

k4.jpg


"Esenler Fatih Mh Şehit Muhammed Aksu Okulu'nda 1091 nolu sandıkta görevli müşahidimiz Mehmet Eldem sandıkta yapılan olumsuzluklara itiraz ettiği için AKP ve MHP’li üyeler tarafından darp edildi, şu an Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde; kaburgaları kırık halde, müşahede altındadır."

KAFTANCIOĞLU: SEÇİMİ SAVAŞA DÖNÜŞTÜRME EĞİLİMİNDELER
CHP’li Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından aynı olay ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "Seçimi bir savaşa dönüştürme eğiliminde olanlara attığınız ve sahip çıkacağınız her oyla engel olacaksın İstanbul! Olaya müdahale ederken saldırganlar tarafından darp edilen kolluk kuvvetlerimize de çok geçmiş olsun" dedi.

Öne Çıkanlar
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Son Haberler
Son Dakika... Akşener'den ilk açıklama Siyaset
Son Dakika... Akşener'den ilk açıklama
Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti Güncel
Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna gitti
Monaco Grand Prix'inde kazanan Verstappen! Spor
Monaco Grand Prix'inde kazanan Verstappen!
Otomobil refüje devrildi: Sürücü öldü, eşi ağır yaralı Güncel
Otomobil refüje devrildi: Sürücü öldü, eşi ağır yaralı
Bayern Münih'te görevine son verilen Salihamidzic'ten ilk açıklama Spor
Bayern Münih'te görevine son verilen Salihamidzic'ten ilk açıklama
İşte seçim sonuçları: Yeniçağ sonuçları açıklıyor Siyaset
İşte seçim sonuçları: Yeniçağ sonuçları açıklıyor
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı? Keşfet
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?