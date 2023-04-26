AKP’li vekilin hakaret ettiği esnaf saldırıya uğradı

Bitlis AKP Milletvekili Vahit Kiler’in esnaf ziyareti sırasında “Terbiyesiz hırsız” dediği esnaf saldırıya uğradı.

AKP’li vekilin hakaret ettiği esnaf saldırıya uğradı

AKP Milletvekili Vahit Kiler ile AKP Bitlis Milletvekili adayları Turan Bedirhanoğlu, Muaz Ergezen ve Cebrail Yakışır’dan oluşan AKP heyeti il merkezinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyarette aynı zamanda DEVA Bitlis İl Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mehmet Bakır Güzeltaş isimli esnafın dükkânında gerginlik çıktı.

“NE DEMEK İSTİYORSUN? TERBİYESİZ HIRSIZ”

Güzeltaş heyetteki AKP adayı Turan Bedirhanoğlu ile selamlaşırken “İnşallah son esnaf ziyaretiniz olur” ifadesini kullandı.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre bu sırada AKP Milletvekili Vahit Kiler “Ne demek istiyorsun. Terbiyesiz, hırsız” diyerek Güzeltaş’ı hedef aldı. Güzeltaş ise “Onca zamandır milletvekilisin. Ben yıllardır burada yaşıyorum. Asıl hırsızın kim olduğunu bu halk çok iyi biliyor” karşılığını verdi.

SALDIRI GİRİŞİMİ

Kiler “Belediye buraya nasıl ruhsat verir?” tehdidiyle Güzeltaş’ı hedef almaya devam etti.

AKP’li heyet iş yerinden ayrılırken Kiler’in koruması ve danışmanı olduğu iddia edilen iki kişi ise Güzeltaş’ın iş yerine saldırmak istedi. Güzeltaş’a doğru fiziki saldırıda bulunmak isteyen grup çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştırıldı. Emniyete giden Güzeltaş ise saldırı girişiminde bulunmak isteyenler hakkında şikâyetçi olmak istedi. Ancak daha sonra şikâyetinden vazgeçti.

“‘ŞEREFSİZ’ DEDİ”

Gazete Pencere’ye konuşan Güzeltaş kendisinin herhangi bir hakarette bulunmadan tepkisini dile getirdiğini ancak AKP’lilerin saldırısına maruz kaldığını söyledi. “Hoş geldiniz, gülümseyerek dedim. İnşallah son gelişiniz olur dedim” diyen Güzeltaş “Vahit Bey oradan seslendi. ‘Sen nasıl böyle bir şey dersin. İnşallah senin son gelişin olur’dedi. Bu sırada ‘Şerefsiz” kelimesini sarf etti. Ben kendisine milletvekilisin böyle bir ifade kullanmazsın dedim” ifadelerini kullandı.

Saldırı anını da anlatan Güzeltaş, “Çevredekiler araya girmeseydi darba kadar varacaktı. Siyaset eleştiriyi kaldırmaktır. Bizimkiler ufak bir kelimeyi dahi kaldıramıyorlar. Siyasetçi dediğiniz hoşgörülü olmalıdır. Ben kendisiyle aynı görüşte olmayabilirim” şeklinde konuştu.

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