Kars'ta arıtma tesisi bilmecesi: Bakan Kirişçi temel atma töreni yaptı sonra bir çivi dahi çakılmadı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz günlerde Kars'a arıtma tesisi inşaatı için temel atma törenine katıldı. Kars'tan gelen görüntüler ise temel atma töreninden sonra arıtma tesisi alanına tek bir çivi dahi çakılmadığını gösterdi. Kars, Türkiye'nin atık su arıtma tesisi bulunmayan tek ili olmaya devam ediyor.

İŞ MAKİNELERİ SADECE TÖREN İÇİN ÇALIŞMIŞ

T24'ten Ruşen Takva'nın haberine göre; Kars'ta Bakan Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirilen yaklaşık 700 milyon lira bedelindeki Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Töreni’nden sonra bir çalışma yapılmadığı, iş makinelerinin sadece tören için bir saat çalıştığı ortaya çıktı. Tören için temel atma alanına sadece beş adet büz ve bir kamyon getirildi ve törenin ardından hiçbir çalışma yapılmadı.

TÖRENDEN BU YANA YAPILAN BİR İŞ YOK

Türkiye’de atık su arıtma tesisinin olmadığı tek il olan Kars’ta, 16 Nisan günü Bakan Kirişçi’nin katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi. Çalışma alanında 493 milyon liraya ihale edilen proje için sadece beş adet büz getirildi ve alana bir kamyon hafriyat döküldü. Temsili olarak yapılan bu çalışmalar, Bakan Kirişçi’nin temel atma töreni sırasında konuşurken arkasında bulunan televizyona yansıtıldı. Kirişçi’nin konuşması bittikten sonra çalışmalar durduruldu. O günden bu yana tek bir çivi dahi çakılmadı.

VALİLİK CEZAYI ESNAFA KESTİ

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara göre Türkiye genelindeki kentlerde en geç 2011’e kadar atık su arıtma tesisi yapılması gerekiyordu. Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Başkan yardımcısı Avukat Fırat Acay’da bu durumu daha önce de gündeme getirdi. Kars Valiliği ise ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmak yerine faturayı sanayi sitesinde bulunan esnafa keserek 90 bin lira ceza ödetti. Acay bu durumu; "idare kendi beceriksizliğini vatandaşa fatura etti" diye değerlendirdi.

"KAMU ZARARI 400 MİLYON LİRA"

493 milyon bedelle ihale edilen Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi projesi daha önce üç defa iptal edildi. Avukat Fırat Acay, "Dernek olarak ilk gündeme getirdiğimizde bu ihale yapılsaydı ihale bedeli 90 milyon lira civarındaydı ama şimdi 493 milyon liraya ihale ederek 400 milyon liralık bir kamu zararı oluşturdu" dedi.