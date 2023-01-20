AKP’li vekilin şikayet ettiği gazeteci Sinan Aygül gece yarısı gözaltına alındı 

Gazeteci Sinan Aygül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gece yarısı atar topar gözaltına alındığını duyurdu. Aygül kendisini şikayet edenin AKP Milletvekili Vahit Kiler olduğunu söyledi.

Aygül sosyal medyadan paylaştığı videoya şu notu düştü:

“AKP’li vekil Vahit Kiler’in şikayeti üzerine Tatvan’dan gözaltına alınarak Bitlis’e götürüldüm.

İfade vermedim, susma hakkımı kullandım, geceyi nezarette geçirecek, sabah savcıya ifade verecektim. Bütün gözaltı prosedürleri uygulandı, ancak nezaret kapısında karar değişti.”

AVM'sini Halkbank'a büyük paraya satıp sudan ucuza geri almıştı

Geçtiğimiz günlerde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in yöneticisi olduğu Kiler GYO ile KBC Gıda'nın, Halk Bankası'nın sahip olduğu İstanbul Sapphire'in tamamını 905 milyon liraya satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, İstanbul Sapphire Alışveriş Merkezi ve seyir terasına ait 146 adet gayrimenkulün şirket tarafından 760 milyon TL'ye ve 101 adet gayrimenkulün 145 milyon TL'ye ana ortağı Kiler Holding grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere 247 bağımsız bölümün tamamının 905 milyon TL'ye satın alınmasına ilişkin sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti.

Sapphire, Avrupa'nın en büyük rezidans binası olmasıyla dikkat çekiyor.