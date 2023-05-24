AKP’li Yılmaz Tunç Erdoğan için oy istedi, vermeyeceğini söyleyen vatandaşları ‘CHP’li militan’ ilan etti

AKP’li Yılmaz Tunç, Amasra’da kendisine ilçedeki devlet hastanesi ile ilgili şikayette bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘oy vermeyeceğini’ söyleyen vatandaşlar için “CHP’li militan arkadaşlar var beni provoke etmeye çalışıyorlar" dedi.

AKP’li Yılmaz Tunç Erdoğan için oy istedi, vermeyeceğini söyleyen vatandaşları ‘CHP’li militan’ ilan etti

Bartın’ın Amasra ilçesinde doğalgaz şehir içi döşeme işlemleri yapıldı.

Kanal74’ün haberine göre, Amasra müzesinin yanındaki ana cadde üzerinde başlanan doğalgaz çalışmalarından önce programın yapılacağı alana; 27. dönemde AKP’de Grup Başkanvekilliği yapan ve partisinin 3 dönem kuralına takıldığı için 28. dönemde aday gösterilmeyen Yılmaz Tunç, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP Amasra İlçe Başkanı Seyhan Bilgin, AKP Amasra İlçe Başkanı Şenol Sert ile vatandaşlar katıldı.

“DOKTOR YOK” DEDİLER “MİLİTAN” OLDULAR

Burada AKP’li Yılmaz Tunç ile vatandaşlar arasında Kaleşah’ta yapılan Amasra İlçe Devlet Hastanesi’nde doktor olmadığı, açığın aile hekimlerinin hastaneye götürülmesi ile çözülmek istendiğinin söylenmesi üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Doğalgazı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın getirdiğini iddia eden Tunç, hastane için de Erdoğan’a teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.

"28 Mayıs’ta oylar Recep Tayyip Erdoğan' a diyerek” alandan ayrılan AKP’li Tunç, ‘oy vermeyeceğini’ söyleyen vatandaşlar için kameralara, “CHP’li militan arkadaşlar var beni provoke etmeye çalışıyorlar" dedi.

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