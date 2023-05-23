Erdoğan’ın danışmanından skandal paylaşım. Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene PKK’lı suçlaması

Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, Twitter hesabından skandal bir paylaşım yaptı. Ogan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren HDP'li seçmenleri kastederek "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TABLO PAYLAŞTI

Ogan, Twitter hesabından bir tablo paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu tabloda, Doğu ve Güneydoğu illerinden Kılıçdaroğlu'na yüksek oranda oy verildiği bilgisi yer aldı.

Tabloda yer alan Ardahan, Ağrı, Tunceli, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi illerde oy kullanan yurttaşları PKK'lı olmakla itham eden Ogan'a tepki yağdı.

O tepkilerden biri de hukukçu Ruşen Gültekin'den geldi. Ogan'ın paylaşımını alıntılayan Gültekin şunları yazdı:

"Bilgi doğru, yorum dehşet verici. Bölge halkı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun ve adalet gelsin istiyor. PKK ise Kılıçdaroğlu gelmesin diye elinden geleni yapıyor. Ancak siz 7 milyon seçmeni terörist görürseniz böyle vahim bir paylaşım yapabilirsiniz. Gerçekten tüyler ürpertici"

IŞİD'E ÖZERKLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ogan'ın yaptığı bu paylaşımın ardından kendisinin 2016 yılında yaptığı ve IŞİD'e özerklik çağrısında bulunduğu paylaşım hatırlatıldı.