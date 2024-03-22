AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı. Kavga çıktı sandalyeler havada uçuştu

Kaynak: Cumhuriyet
AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı. Kavga çıktı sandalyeler havada uçuştu
İzmir’in Ödemiş ilçesinde seçim çalışması yapan AKP’lileri başka bir AKP’li grup mahalleye sokmak istemedi. İki grup arasında kavga çıkarken sandalyeler havada uçuştu.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde AKP’liler karşı karşıya geldi. Cumhur İttifakı'nın AKP’li adayı Ali Hadim'in seçim çalışmasını önceki dönem AKP belediye başkanlığı yapan Halil Güler’i destekleyenler engellemeye çalıştı. İki grup arasındaki sözlü başlayan kavga fiziksel boyuta taşınınca jandarma araya girdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, olay, dün akşam meydana geldi. AKP’nin Ödemiş Belediye başkan adayı Ali Hadim, yaklaşık 50 kişi ile birlikte seçim çalışması için Kaymakçı Mahallesi’ne gitti.

Mahalle girişinde AKP’de bir dönem Kaymakçı'nın belde başkanlığı yapan Halil Güler'i destekleyenler araçların ve partililerin önünü keserek girişe izin vermedi.

İki grup arasında sözlü ve sloganlarla başlayan gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Gruplar birbirine sandalye ile saldırdıkları görüldü.

Yaklaşık 15 dakika süren arbede sonrası jandarma müdahale ederek yatıştırmaya çalıştı. Seçim çalışması yapamayan AKP’liler mahalleden ayrıldı.

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