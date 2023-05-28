AKP’liler CHP'lilere saldırdı. Mevsimlik işçilerin yerine toplu oy kullandılar: Avukat değil istersen Allah ol

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri için bugün saat 8:00 itibarıyla sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur işlemi için oy kullanma işlemi devam ederken Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Yazlıca mahallesinde skandal bir olay yaşandı.

Şanlıurfa Akçakale’deki Yazlıca Ortaokulu’nda toplu oy kullanıldığı şikayeti üzerine bölgeye giden avukatlar engellendi ve saldırıya uğradı. Olayın şahitlerinden biri olan Şanlıurfa Barosu Avukatı Ronayi Paydaş, sosyal medya hesabından olaya dair görüntüleri şu mesajla yayınladı;

“Görevli olduğumuz bölgelerden Akçakale Yazlıca kırsal mahallesindeyiz. Burada toplu oy kullanımını engellerken hem biz hem de sandık görevlilerimiz saldırıya uğradık, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Şu an can güvenliğimiz olmadığı için, suç duyurusu ve şikayet için köyden ayrıldık.”

Paydaş’ın paylaştığı videoda, dikkat çeken bir ifade olarak bir kişinin avukatlara “İstersen avukat, istersen Allah ol. Kimse girmesin içeriye” denildiği görüldü.