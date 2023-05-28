CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Seçimin 14 Mayıs'ta düzenlenen ilk turundan sonra "sandık güvenliği" en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Şanlıurfa, oy kullanımın başlaması ile sandık güvenliğine gölge düşüren görüntüler ve açıklamalar ile gündeme geldi.

CHP milletvekili Ali Şeker'in, Şanlıurfa'da sandıktaki usulsüzlüklere itiraz ettiği için darp edilmesinin ardından Şeker’in darp edildiği sandığa giden Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da saldırıya uğradı.

"TEHDİTLERE, SALDIRILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Tanal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, görevli olduğu Şanlıurfa Eyyübiye Karaali Mahallesi’nde usulsüz oy kullanımına karşı çıktığı için bir grubun saldırısına uğradı. Şu an Karaali’de bekliyoruz. Bana yönelik de saldırı oldu. Burada devlet zafiyeti var! Tehditlere, saldırılara boyun eğmeyeceğiz, sandıkları koruyacağız! Biz haklıyız, biz kazanacağız!