Sandık başında provokasyon. Oy kullanmaya geldiği okulda nara attı

Artvin Hopa'da oy kullanılan okula bir vatandaşın "Reis" diye bağırarak girmesi üzerine gerginlik çıktı.

Sandık başında provokasyon. Oy kullanmaya geldiği okulda nara attı

Editör: Özge Ceren Çimen

Türkiye bugün bir kez daha 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Seçmenler Türk siyasi tarihinde ilk kez ikinci tur için oy kullanma işlemi gerçekleştiriyor. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işleminde sandıklar 17.00'de kapanacak.

Türkiye’nin farklı illerinden provokasyon, usulsüzlük yapıldığına dair videolara bir yenisi de Artvin’den eklendi.

Artvin Hopa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bir vatandaşın “Reis” diye bağırarak salona girmesiyle birlikte tartışmalar yaşandı.

Okulda görevli müşahitler ve polisler provokasyon yapmaya çalışan vatandaşa müdahale etti.

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