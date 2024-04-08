AKP'nin 10 yıldır yönettiği Kaş'ın kasası sıfırlanmış. '400 milyon borç var kasada 1 lira yok'

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin 10 yıldır yönettiği Kaş'ın kasası sıfırlanmış. '400 milyon borç var kasada 1 lira yok'
AKP'den CHP'ye geçen Antalya Kaş Belediyesi'nin Belediye Başkanı Erol Demirhan, “400 milyon lira belediyenin borcu var. Kasada 1 lira yok. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz. 5 bin kişi yemek yedi mi orada?” ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde 10 yıldır AKP’nin yönettiği Kaş Belediyesi’ni CHP’nin adayı Erol Demirhan yüzde 53.9 oy ile kazandı.

Seçimi kazanan Demirhan, mazbatasını alarak göreve başladı. Erol Demirhan öncülüğünde Kaş Belediye Meclisi bugün toplandı. Demirhan, belediyenin mali tablosuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“BELEDİYENİN 400 MİLYON LİRA BORCU VAR, KASADA 1 LİRA YOK”

Ekonomik tablonun iç açıcı olmadığını belirten Demirhan, “Şu anda 400 milyon lira belediyenin borcu var. Daha geride de var. Müteahhitlerin hepsi para istiyor, kasada 1 lira yok, İller Bankası’ndan gelen pay yeterse memurlara, işçilere vereceğiz. Büyük bir savurganlık var. Herkes kadro almış. Nerede ne yaptıkları da belli, onları da bulacağız” ifadelerini kullandı.

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“PARA HAVADAN BULUNMUYOR”

Kaş Belediyesi’nde büyük bir israf yapıldığının altını çizen Demirhan, “Sahilde bir tane yol yapılıyordu görmüşsünüzdür. Ne görüyorsunuz orada? Tabelayı görmüşsünüzdür orada asılı olan fiyatı. 6 milyon 250 bin lira artı KDV. Para havadan bulunmuyor. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz, 5 milyon 700 bin artık KDV, bu paralarla kaç kişi yemek yedi? 5 bin kişi yemek yedi mi orada? 5 bin kişi yemek yedi diye yazılmış. Bunlar belediyenin cebinden çıkıyor başka bir yerden çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya'nın Kaş ilçesinde CHP'nin adayı Erol Demirhan,%53.59 oy oranıyla Kaş Belediye Başkanı seçildi. Demirhan'ın ardından en yakın rakibi AKP'nin Kaş Belediye Başkanı Adayı Mutlu Ulutaş ise %42.31 oranında oy aldı.

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