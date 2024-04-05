AKP’li eski başkandan, CHP’li yeni başkana olay hediye. Erdoğan da Merkel'e hediye etmişti

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AKP’li eski başkandan, CHP’li yeni başkana olay hediye. Erdoğan da Merkel'e hediye etmişti
Sancaktepe’nin eski Belediye Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü, devir teslim töreninde CHP’li yeni Belediye Başkanı Alper Yeğin’e ‘zafer miğferi’ hediye etti.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan çıkan oyların yüzde 50,59’unu alan CHP adayı Alper Yeğin, seçimi kazan isim oldu.

Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü’nün oy oranı ise yüzde 41,46’da kaldı.

‘ZAFER MİĞFERİ’ HEDİYE ETTİ

İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Yeğin, sonrasında ise partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yeğin, buradan da Sancaktepe Belediyesi’ne giderek Döğücü’den görevi devraldı.

Eski Başkan Doğücü devir-teslim töreninde selefine üretimi 2 bin adetle sınırlı olan ‘zafer miğferi’ hediye etti.

Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu

ERDOĞAN DA MERKEL'E HEDİYE ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2020 yılında Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ‘zafer miğferi’ ve ‘sırçalı saray aynası’ hediye etmişti.

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O dönemde fiyatı bin 950 liraya olan miğferin günümüzdeki değeri ise 19 bin 500 TL.

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