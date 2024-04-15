CHP'li başkan kentteki Arapça tabela ve afişleri söktürmeye başladı. Koltuğa oturdu ilk icraatı bu oldu

Kilis’in yeni belediye başkanı CHP’li Hakan Bilecen, ilk icraatını gerçekleştirdi. Bilecen, kentte iş yerlerine asılan Arapça tabelaları kaldırtıyor. Belediye zabıtaları esnafları dolaşarak Arapça afişlerin sökülmesini sağladı.