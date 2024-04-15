CHP'li başkan kentteki Arapça tabela ve afişleri söktürmeye başladı. Koltuğa oturdu ilk icraatı bu oldu

Kaynak: İHA
CHP'li başkan kentteki Arapça tabela ve afişleri söktürmeye başladı. Koltuğa oturdu ilk icraatı bu oldu
Kilis’in yeni belediye başkanı CHP’li Hakan Bilecen, ilk icraatını gerçekleştirdi. Bilecen, kentte iş yerlerine asılan Arapça tabelaları kaldırtıyor. Belediye zabıtaları esnafları dolaşarak Arapça afişlerin sökülmesini sağladı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Kilis Belediye Başkanı seçilen Avukat Hakan Bilecen, icraatlarına başladı. Bilecen’in talimatı doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başladı.

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TEK TEK SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Yeni belediye başkanının yerel seçim vaatlerinden olan ve kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine astığı Arapça tabelaların tek tek sökülmesine başlandı.

Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.

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