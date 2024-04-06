AKP’den CHP’ye geçen 25 bin nüfuslu belediyenin borcu 125 milyon 924 bin lira. Söyleyin bu paralarla altından köprü mü yaptırdınız

Kaynak: Afyon Türkeli Gazetesi
AKP’den CHP’ye geçen 25 bin nüfuslu belediyenin borcu 125 milyon 924 bin lira. Söyleyin bu paralarla altından köprü mü yaptırdınız
Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar Dinar Belediyesi’nin borcu dudak uçuklattı. Çiçeği burnunda Başkan Veysel Topçu göreve gelir gelmez AKP yönetiminde yapılan borcu dev bir afişle belediye binasına astı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı Dinar Belediyesi’nde acı tablo ortaya çıktı. AKP yönetiminde yapılan borçlar dev bir afiş yaptırılarak belediye binasına asıldı.

25 bin nüfuslu ilçe belediyesinin toplam borcu 125 milyon 924 bin lira olduğu öğrenildi.

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Asılan pankartta Vergi borçları, işçi SSK primleri, birlik üye aidatı, memur emekli kesenekleri, aylık elektrik borcu, SSK borçları, sandık borçları, personel maaş ve SSK prim ve vergi borçları, esnafa ödenmeyen borçlar, güneş enerjisi ve diğer krediler, emekli kıdem tazminatı kredileri olarak sıralandı.

Dinar Belediyesi’nin vergi borçları 10,3 milyon TL, işçi SGK borçları 1,5 milyon TL, SGK borçları 57,8 milyon TL, esnafa olan borçlar 22,5 milyon TL olmak üzere toplam 125 milyon 924 bin TL borcu olduğu belirlendi.

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