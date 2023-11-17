AKP'nin 42. madde tuzağı!

Son zamanlarda yaptığımız iş, Türk Milleti’nin varlığına yönelik tehditleri tespit ederek kamuoyuna duyurmak... Siyasetin içinde de bu tehditleri önceden görerek uyarılarda bulunan çok değerli birkaç kişi var. Onlardan biri Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy...

Anayasa'nın 42. maddesinin en az ilk 4 madde kadar korunması gerektiğine dikkat çeken Aksoy, "Son seçimlerde 1 buçuk milyon civarı yabancı oy kullandı. Emlak yoluyla hibe edilen ve satılığa çıkarılan vatandaşlıklar da buna dâhildir Hükûmet çok kültürlü bir yapıya emin adımlarla ilerliyor. Ulus kimliğini çökertmek istiyorlar. Anayasa'yı konuşurken herkes ilk 4 maddeden söz ediyor. En az bu 4 madde kadar 42. madde de önemli. Bu maddede ‘Eğitim-öğretimde Türkçe'den başka hiçbir dil anadil olarak okutulamaz’ diyor. Bu madde çöktüğü zaman ulus devlet de çökmüş oluyor, ilk 4 madde istediği kadar değiştirilmemiş olsun. Yani esas tuzak 42. maddedir. 42. maddenin değiştirilmesi Türkiye'nin altına dinamit döşemektir.” dedi.

Aksoy, “Özellikle Arapça üzerinden bambaşka bir toplum inşa ediliyor. Türkiye'ye gelen Suriyeliler, sokak Türkçesi öğreniyor ama okuma yazmaları yok. Eğer bu yasa değişirse çift dile geçme ihtimalimiz var. Seçimlere 5 ay kaldı, 5 ay içinde o yabancılar tekrar oy kullanacak. AKP neye göre oy isteyecek onlardan? ‘Sizin için Anayasa'yı değiştiriyorum’ diyecek. ‘Sizi Anayasa'ya dâhil ediyorum’ diyecek.” diye konuştu.

Deprem kayıpları ve Hatay filmi...

Filistin meselesi hem insani açıdan hem de Türkiye’nin güvenliği bakımından çok önemlidir ve elbette üzerinde durulmalıdır. Yalnız, uzun yıllardır, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yönelik baskılar da hem o bölgedeki Türk varlığına hem de bütün Türk dünyasına yönelik ciddi bir tehdittir.

Bu konu da hep gündemde tutulmalıdır.

Ayrıca Türkiye, 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerle 11 ilde büyük bir yıkım yaşamıştır. Maddi zararlar giderilebilir ama kaybedilen canlar geri gelmez. Depremde resmî açıklamaya göre 50 binden fazla can kaybedilmiştir.

Yıkılan sadece binalar değildir, 11 ilimizde, asırlar içinde geliştirilen kültür de ortadan kalkmıştır. Bu sebeple, bütün Türk Milleti’nin, kaybolan bu kültürel dokuyu da yeniden inşa etmek için seferber olması gerekir.

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Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM'de yaptığı konuşmada “Şahsi Meselemiz” filmine tepki göstererek film çekimlerinin durdurulmasını istedi.

Güzelmansur, "Hatay olarak 6 Şubat depremlerinde en çok biz öldük, en çok biz yıkıldık; anılarımız, hayallerimiz yok oldu. Dokuz aydır barınmadan yoksun, ilkel bir yaşam sürdürüyoruz. Yedisinden yetmişine herkesin acısı derin, ama birileri bu travmayı hasılata çevirmeye çalışıyor. 'Şahsi meselemiz' adında bir film çekiyorlar. İktidarın üç gün boyunca Hatay'a arama kurtarma ekibi, ekipmanı göndermediği; iktidarın Hatay'a yirmi bir yıldır üvey evlat muamelesi yaptığı; hastane, konut, yol yapmadığı; Hatay'da bu yüzden can kaybının, yıkımın arttığı gerçeği bu filmde anlatılacak mı? O hâlde çekmeyin bu filmi! Enkazlarımız dekor, acılarımız gişe geliri değildir.” dedi.

Bence konuyu hep gündemde tutmak için film de çekmek gerekir ama herhalde Güzelmansur’un dediği gibi gerçekleri bütün çıplaklığıyla yansıtmak şartıyla...

“Türkiye, Filistin’e dönüşüyor” uyarısı...

Emekli kurmay albay Ümit Yalım, “Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler yani belediye seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürürken, Yunanistan, işgal ettiği adalarımızda 08 Ekim 2023'te Belediye Başkanlığı seçimlerini yaptı.” uyarısında bulundu.

Yalım, “Yüksek Seçim Kurulu'na önceden haber vermeme ve seçimlere itiraz etmeme rağmen Yunanistan hiçbir engelle karşılaşmadan İzmir Koyun Adası, Aydın Hurşit Adası, Aydın Eşek Adası, Küçük Çuha Adası ve Gavdos Adası'nda Belediye Başkanlığı seçimlerini yaptı.

Seçim sonuçları Yunan İçişleri Bakanlığı resmî internet sitesinde yayınlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve YSK Başkanı Arif Çetin, Türk adalarında Yunanistan’ın seçim yapmasını önlemek için neden jandarma göndermedi? Türkiye Filistin’e dönüşüyor, Erdoğan ve AKP hükûmetleri seyrediyor” dedi.