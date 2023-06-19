AKP'nin açılımcı milletvekili açıkladı: Af geliyor

Eski kalkınma bakanı ve eski HDP milletvekili Müslüm Doğan geçtiğimiz günlerde ortaya bir iddia atmıştı. Doğan’ın iddiasına göre 29 Ekim tarihinde içinde siyasilerin de olduğu bir genel af ilan edilecekti. Bu iddia kapsamına ‘’eline silah almamış’’ herkesin gireceğini açıklayan Müslüm Doğan, iddiasını, ‘’Bana bunu AK Parti’de üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan bir arkadaşım anlattı’’ sözleri ile açıklamıştı.

KHK’LILAR 5 GRUBA AYRILDI

Müslüm Doğan, konuşmasının devamında ise KHK kapsamında tutuklu bulunanlara yönelik, ’’Ayrıca KHK’lılar içinde bir çalışma yapılıyor. KHK’lılar 5 gruba ayrılmış. Ancak henüz bu konuda daha netleşmiş bir şey yok’’ şeklinde konuştu.

29 EKİM’DE OLABİLİR

10Haber’in gündeme getirdiği, Müslüm Doğan’ın iddiasını AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu’na soran gazetecilere cevap veren Ensarioğlu, ‘’ Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir.’’ dedi.

Affın tarihi konusunda da Müslüm Doğan’ın 29 Ekim tarihi iddiasına cevap veren Galip Ensarioğlu, ‘’Evet olabilir’’ diyerek cevap verdi.