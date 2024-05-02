Pencerenin dışında mahsur kalan çocuk yürekleri hoplattı

Sivas'ta, Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7 yaşındaki bir çocuk, balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almaya çalışırken 4. katta mahsur kaldı. Pencere kanadının aniden kapanmasıyla çocuk, demir korkuluk ile cam arasında sıkıştı. Üst katta bulunan komşuları, ip sarkıtarak çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadılar.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araçları kullanarak çocuğu kurtardı. Belediye yetkilileri, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını belirtti.