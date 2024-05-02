Barcelona neye uğradığını şaşırdı. Bozguna uğradılar

Kaynak: AA
Barcelona neye uğradığını şaşırdı. Bozguna uğradılar
THY Avrupa Ligi play off çeyrek final 4. maçında Olympiakos sahasında Barcelona'yı farklı devirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos, sahasında İspanya'nın Barcelona takımını 92-58 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreği, Barcelona'nın 23-21 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekten itibaren etkili hücum ederek oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, devre arasına 53-37 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Olympiakos, üçüncü çeyreğini 72-47 önde bitirdiği maçı 92-58 kazandı ve seriyi 2-2 yaptı.

Ev sahibi takımda Shaquielle McKissic 21 sayıyla maçın en skoreri oldu. Barcelona'da Jabari Parker'ın 10 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Serinin galibi, Dörtlü Final'de İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşecek.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

İlgili Haberler
Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar Video
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar
Anne ayının yavrularını korumak için arabaya saldırdığı anlar Video
Anne ayının yavrularını korumak için arabaya saldırdığı anlar
ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor Dünya
ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor
Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Robotlar geleceğin tarım ve hayvancılığı için bir çözüm mü? Teknoloji
Robotlar geleceğin tarım ve hayvancılığı için bir çözüm mü?
Cizre’de bir kadın köprüden nehre atladı Yerel Haberler
Cizre’de bir kadın köprüden nehre atladı