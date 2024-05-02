Başkentin Yılkı atları Beypazarı'nda görüldü

Anadolu'nun doğal güzelliklerinden biri olan ve özgürce yaşayan yılkı atları, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Tabiat Parkı'nda görüldü. Bu yaban atları, insanlardan uzakta özgür bir yaşam sürerken, tabiat parkında sürüler halinde dolaşıyorlar. Görülen yılkı atları arasında taylar da yer alıyor, genç atlar oyunlar oynayarak ve annelerinin yanında koşarak özgürce büyüyorlar.

Eğriova Tabiat Parkı, doğal yaşamı koruma ve yaban hayatının izlenmesi için önemli bir merkez olma özelliği taşıyor. Burada gözlemlenen yılkı atları, doğanın dengesi içinde özgürce yaşayarak izleyenlere eşsiz bir manzara sunuyorlar.