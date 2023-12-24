AKP'nin aday çıkarmayacağı il açıklandı. Resmi açıklama yapıldı

Kaynak: İHA
AKP'nin aday çıkarmayacağı il açıklandı. Resmi açıklama yapıldı
MHP Kars İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerinde kentte, AKP'nin aday göstermeyip Cumhur ittifakı olarak MHP adayını destekleyeceğini açıkladı.

Mahalli idareler seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Seçime aylar kala, aday olacak isimler tamamen netleşmese de partilerin stratejileri belli olmaya başladı.

Yapılacak olan mahalli idareler seçiminde AKP'nin Kars'ta aday çıkarmayıp, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını destekleyeceği açıklandı.

"KARS'TA CUMHUR İTTİFAKI MHP ADAYINI DESTEKLEYECEK"

Konuyla ilgili olarak MHP Kars İl Başkanlığı’ndan yazılı açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Kars'ta AK Parti aday göstermeyip Cumhur ittifakı olarak MHP adayını destekleyecektir” ifadelerine yer verildi.

MHP’nin Kars’ta kimi aday göstereceği ise henüz netleşmedi.

2019'DA DA MHP'NİN ADAYI ÇIKMIŞTI

Cumhur İttifakı, 2019’da gerçekleşen yerel seçimlerde de Kars’ta MHP adayı Çetin Nazik’te birleşmişti. Nazik, 10.954 oyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Seçimin galibi ise 12.192 oy alan Ayhan Bilgen olmuştu.

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