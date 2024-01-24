AKP’nin Ankara ilçe adayları belli oldu. Tebliğler yapıldı

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde kısa bir süre kala AKP'de Ankara’nın ilçelerinde yarışacak başkan adayları da belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ortaya çıktı.
Adaylara, İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı.
Büyükşehirde Turgut Altınok ile yarışa girecek olan AKP’de Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı bu kez Mamak’tan aday gösterildi.
Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday olacak.
Keçiören Belediye Başkan adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi.
AKP’nin Ankara ilçe adayları şu şekilde
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Veysel Tiryaki
Bala: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Duhan Kalkan
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Eyüp Tekiner
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahraman Kazan: Serhat Oğuz
Keçiören: Zafer Çoktan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Asım Balcı
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ertuğrul Çetin
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Memiş Çelik
Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan
Öte yandan Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik ve Polatlı ilçelerinde ise MHP’nin göstereceği adaylar desteklenecek.