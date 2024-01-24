AKP’nin Ankara ilçe adayları belli oldu. Tebliğler yapıldı

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde kısa bir süre kala AKP'de Ankara’nın ilçelerinde yarışacak başkan adayları da belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak ilçe belediye başkan adaylarının isimleri ortaya çıktı.

Adaylara, İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından tebliğler yapıldı.

Büyükşehirde Turgut Altınok ile yarışa girecek olan AKP’de Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı bu kez Mamak’tan aday gösterildi.

Eski Altındağ Başkanı Veysel Tiryaki ise yeniden Altındağ'dan aday olacak.

Keçiören Belediye Başkan adayı ise Zafer Çoktan olarak belirlendi.

AKP’nin Ankara ilçe adayları şu şekilde

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Eyüp Tekiner

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahraman Kazan: Serhat Oğuz

Keçiören: Zafer Çoktan

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Asım Balcı

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Memiş Çelik

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Öte yandan Ayaş, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik ve Polatlı ilçelerinde ise MHP’nin göstereceği adaylar desteklenecek.