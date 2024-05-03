Beşiktaş Rizespor maçındaki skandalı açıkladı. Mirza Şeker yazdı

Üçüncülük yarışından epey kopan ve elinde tek kalan umut Ziraat Türkiye Kupası olan Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Gedson ve Masuaku'nun sakatlığı ve Al-Musrati'nin cezalı olmasından dolayı bu maçta önemli isimlerinden mahrum kaldı Beşiktaş.

Son 7 maçından 1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta taraftarların maça ilgisi azdı.

Tribünlerde de büyük çoğunlukta boşluklar vardı.

Maçın başlamasıyla birlikte yağmur da şiddetini çok arttırdı.

İLK 10 DAKİKADA NELER OLDU NELER

İlk 10 dakika, ilginç şeyler yaşandı.

5. dakikada Olawoyin, Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu gol sonrası Omar Colley, 7. dakikada kullanılan serbest vuruşta Salih Uçan'ın indirdiği topu tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

Ardından yine bu golden 2 dakika sonra Semih Kılıçsoy, attığı golle maçı 2-1'e getirdi.

Ancak gol öncesi Salih Uçan topu dışarıdan çevirdi.

Yani ilk 10 dakikada yaşanabilecek her türlü senaryo gerçekleşti.

Ben maçın daha sakin ve sessiz başlayacağını düşünmüştüm ancak yanıldım.

E tabi bunlar yaşanınca taraftar ve takım da vitesi arttırınca, tempo çok yükseldi ve Beşiktaş, Rizespor kalesi önünde çok tehlikeli olmaya başladı.

Takımın oynaması geldi demek ki!

GHEZZAL ESKİ GÜNLERİ ANIMSATTI!

Beşiktaş, 37. dakikada Rachid Ghezzal ile gole çok yaklaştı.

Sağ çaprazdan sol ayağıyla harika bir vuruş yapan Ghezzal, topu direğe nişanladı.

Bu vuruş sonrası akıllar Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonundaki Ghezzal'a gitti.

BEŞİKTAŞ'A PENALTI VERMEK YASAK!

45+3'te Muleka, ceza sahasında yerde kaldı ve gözler Ali Şansalan'a döndü.

Oyun durunca hakem uzun uzun durdu, uzun uzun durdu ve tabiki de penaltı kararı çıkmadı.

Bu ülkede Beşiktaş'a penaltı vermek yasak sanırım.

Üstelik Çaykur Rizesporlu futbolcu Alikulov'un da sarı kartı vardı.

Penaltı çalınsa ikinci sarıdan oyundan atılacaktı. Yine skandal bir karara imza atıldı.

Söylenecek çok şey var aslında ama bu kadarı yeterli..

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ın golünü atan Omar Colley ikinci yarıya çıkmazken, onun yerine Worrall oyuna dahil oldu.

REZİLLİK!

Beşiktaş, 65.dakikada Milot Rashica ile 2-1 öne geçti. Rashica'nın kafa vuruşunu çıkartamayan kaleci Tarık Çetin, topu kalesinde gördü.

Bu golden hemen 3 dakika sonra Emirhan Topçu, serbest vuruştan arka direkte yükselip kafayla golünü attı.

Yahu arkadaş, bir insan hiç mi markaj yapamaz. Bu nasıl bir rezillik böyle.

Beşiktaş'ın büyüklüğünün bu futbolcular ne zaman farkına varacak. Lig bitti!

Worrall, bir adamı markajlayamadı.

1.93 metre boyu var Worrall'ın yanlış anlaşılmasın.

Yani, ara transferde 'takımı toparlasın diye!' alınan Worrall, Emirhan Topçu kafa vururken oturup izledi resmen!

Bu sene Beşiktaş'ın oynadığı futboldan gına geldi artık.

Joe Worrall resmen fiyasko çıktı.

Tayyip Talha Sanuç gibi bir stoperin varken neden Worrall oynar bunu da anlamış değilim.

Joe Worrall'dan kat kat üstün futbolcu bana kalırsa.

Hiç bir şey bilmediğimiz gibi bu konuda kafalarda soru işareti..

GÜNÜ WORRALL KURTARDI

Beşiktaş maçın bitmesine çok az süre kala skoru 3-2'ye getirdi.

Rizespor'un 2. golünde hatası olan Worrall, 90+7'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Ancak halen bana göre yetersiz bir stoper. Bu golü atmış olması bir şeyi değiştirmez.

BEŞİKTAŞ'TAN ZORLA GELEN GALİBİYET

Bu golle birlikte maç da sona ermiş oldu.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 3 puana uzanan Beşiktaş, maç fazlasıyla 54 puanla 4. sıraya yükseldi.

Beşiktaş için eldeki tek umut, belirttiğim gibi Türkiye Kupası.

Avrupa Ligi vizesi için önemli bir şans.

Yoksa Beşiktaş'ın ligi ilk 3 sırada bitirmesi bana kalırsa çok zor.

Rizespor ise 49 puanla 8. sıraya geriledi.

Karadeniz ekibi iyi mücadele etti.

Onlar tebrik ederim.

Ancak Beşiktaş'ın oyunu bir an önce düzelmesi gerek.