AKP’nin Atatürk’süz 19 Mayıs afişine vatandaş Atatürk portresi yapıştırdı

İzmit’e bağlı Başiskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Belediye Başkanı Yasin Özlü ve çocuklardan oluşan bir afiş hazırladı.

Hazırlanan afiş şehrin dört bir yanındaki reklam panolarına asılırken, afişte Cumhuriyet’in kurtarıcısı ve kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün olmaması dikkat çekti.

VATANDAŞ GEREĞİNİ YAPTI

Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise eline Atatürk portresini ve sandalyesini aldı, reklam panosundaki afişin üzerine Atatürk portresi yapıştırdı.

Söz konusu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.