CHP'li vekil iktidarın deprem planı için bunları söyledi: Çök-Kapan-IBAN

Kızılay'ın yardım kuruluşlarına parayla çadır ve gıda satmasıyla ilgili tartışma TBMM gündemine taşındı.

Meclis Genel Kurulu’nda, Kızılay’ın çadır ve gıda satışını gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın “Manhattan’da gökdelen dikip ülkesindeki depremde çadır dikemeyen, Suriye’de cihatçılara çadır gönderip kendi yurttaşına parasıyla çadır satan, hala binlerce afetzede aç ve açıktayken, Kızılay’ın Başkanı kendini başarılı bulmuş ve hala istifa etmiyor.” dedi.

Devamında ise Aydın ,”Acaba daha ne olması gerekir ki, özel bir kanun ile kurulmuş ve topladığı bağışları acil afetlerde halka ulaştırmakla yükümlü olan bu Kızılay, mezbahaya dönmüş ve herkes istediğini yapan bir kurum haline gelmiş.” şeklinde konuştu.

“ÇÖK-KAPAN-İBAN”

Aydın:

AKP’nin bu afetlerdeki durumunu şöyle ifade edebiliriz;

AKP’nin pandemi planı, ‘Maske-Mesafe-IBAN’, AKP’nin deprem planı, ‘Çök-Kapan-IBAN’ olarak özetleyebiliriz.”

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti.