Abdulkadir Selvi Saray'ın şövalyeliğini yapayım derken fena yakalandı. Zafer Arapkirli affetmedi bombayı patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gereğini yapıyor" diyerek taltif ettiği Abdulkadir Selvi, son sürat gereğini yapmaya devam ediyor.



Hürriyet gazetesinde bugünkü, "Kılıçdaroğlu favori son anda Yavaş’tan çıkış" başlıklı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun deprem nedeniyle Erdoğan'ı aramadığını yazan Selvi, "Cumhurbaşkanlığı adaylığında parti içindeki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geride bıraktı. 6’lı Masa’nın doğal adayı oldu. Ama asrın felaketinde iyi bir sınav veremedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Biden aradı, Macron aradı, Putin aradı, Zelenski, Miçotakis aradı. Akşener aradı, Babacan aradı, bir tek Kılıçdaroğlu aramadı." satırlarına yer verdi.



"KÖTÜ BİR LAZ FIKRASI GİBİ"

Selvi'nin sözlerine cevap gazeteci Zafer Arapkirli'den geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Arapkirli, Selvi'nin bakış açısı için "Kötü bir laz fıkrası gibi" dedi.



Arapkirli'nin paylaşımı şöyle:



"Hürriyet'in Abdül'ü, deprem nedeniyle yabancı ülke liderlerinin Erdoğan'ı aradıklarını söyledikten sonra, "Miçotakis bile aradı, Kılıçdaroğlu aramadı" diye yazmış.



Alo Abdul...



Kılıçdaroğlu hangi ülkenin devlet başkanı?"







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