AKP’nin dörtlü seçim planı belli oldu. Erdoğan bakanlara talimat verdi

Yerel seçim çalışmaları devam ederken AKP’nin yerel seçim planı da ortaya çıktı.

AKP’nin dörtlü seçim planı belli oldu. Erdoğan bakanlara talimat verdi

2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalar devam ediyor. AKP’nin seçim için yaptığı çalışmalar bir bir ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarının başlaması için talimatları verdi.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, AKP, yerel seçime 4 aşamalı planla gidecek.

Bu doğrultuda 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor. Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor.

İLK AŞAMA

İlk aşamada, Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

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KABİNE ÜYELERİ SAHAYA İNECEK

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Depremzedeler için özel çalışma yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projelerinin teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.

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