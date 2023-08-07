Bahçeli’den yerel seçim mesajı. Muhalif belediyeler hedefte

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos’ta başlayacak ilçe kongrelerine yazılı bir mesaj gönderdi.

Bahçeli’den yerel seçim mesajı. Muhalif belediyeler hedefte

Bahçeli, mesajında muhalif belediyeleri eleştirerek, “Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır” dedi. Bahçeli, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’yla bu göreve hazır olduklarını da vurguladı.

Muhalif belediyeler hedefte

Bahçeli, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde, zillet ittifakının maskesinin düştüğünü ve kirli çamaşırlarının ortaya saçıldığını söyledi.

Bahçeli, "Nevzuhur değişim hezeyanları, muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması, ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır." ifadelerini kullandı.

Partililerden fitne ve fesada karşı uyarı

Bahçeli, partisinin herkesi milli ve manevi ortak paydada buluşan bir heyecan ve hoşgörü ile kucakladığını belirtti. Bahçeli,"Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum, işin özünde kaçınılmazdır." diyerek partililerden fitne ve fesada karşı uyanık olmalarını istedi.

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