Aylin Kotil yerel şeçimlerde nereden aday olacağını açıkladı

Yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’da yapılacak seçimlerde CHP'den aday olması beklenen Aylin Kotil dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aylin Kotil yerel şeçimlerde nereden aday olacağını açıkladı

27 yıllık Şişli yaşamına vurgu yaparak açıklama yapan Aylin Kotil milletvekilliği adaylığına belediye başkanı olma isteği nedeniyle başvurmadığını dile getirdi.

Samimi Haber'den Hasan Ersan'a konuşan Şişli'nin özel bir yeri olduğunu ve gönlünde her zaman bu semtin yer aldığını belirten Kotil, Şişli'nin sokaklarında insanların arasında olmak ve aktif bir belediye başkanı olarak hizmet etmek istediğini ifade etti.

"MAKAMINDA OTURAN BAŞKANLAR ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR!"

Siyasetçi bir aileden gelen ve şu an da Şişli'de bir eğitim kurumu bulunduran Aylin Kotil, makamında oturan belediye başkanlarının çözüm üretemediğini söyleyerek kendisinin bu durumu değiştirme isteğiyle yola çıktığını belirtti.

Kotil, "Şişli'nin sokaklarını dolaşıyor, mahalleleri ziyaret ediyor ve sorunları yerinde inceliyorum. Buradaki vatandaşları ve seçmeni tanıyorum. Kamuoyu yoklaması yapılırsa zaten belediye başkanı olarak çıkarım" ifadesini kullandı.

"PROJELER VATANDAŞLARDAN VE SOKAKTAN ÇIKIYOR"

Beyoğlu belediye başkanlığı adaylığı sürecinde, bir dizi önemli proje ürettiğini belirten Aylin Kotil, projelerin büyük bir kısmının vatandaşlardan ve sokaklardan çıktığını ifade etti.

''SİYASETTE KADINLARA ZOR YER VERİLİYOR''

Kotil, "Bir kadın olarak, kadınların aday olmasını istiyorum. Ancak seçimlerde kadınlara genellikle daha zor yerler veriliyor." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ara sıra görüştüğünü belirten Kotil, ancak bu konuyu henüz gündeme getirmediğini ifade etti. "Öncelikle ön çalışmalarımı yapıyor, kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum." dedi.

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AYLİN KOTİL KİMDİR?

Aylin Kotil, 1970 yılında Rize'de doğdu. Orta öğrenimi tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

ABD Strayer Üniversitesinde; master eğitimini, tamamlamış olup, halen, ABD'deki bir uzaktan eğitim kurumu olan Capella Üniversitesinde devam etmektedir.

Aylin Kotil, 1996'da kurduğu Ataköy Eğitim Merkezinde, çocuk eğitimi üzerine çalışmalarda bulunmaktadır.

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