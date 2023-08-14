AKP'nin ekonomiyi getirdiği durumu böyle özetledi: Annem et istiyor alamıyorum, gizlice ağlıyorum

AKP’nin ülke ekonomisini getirdiği son durumu bir vatandaşın röportajı gözler önüne serdi. “Annem ‘canım et istiyor’ diyor alamıyorum, bir yerde ağlıyorum o görmesin diye.”

AKP'nin ekonomiyi getirdiği durumu böyle özetledi: Annem et istiyor alamıyorum, gizlice ağlıyorum

AKP’nin 'Türkiye Yüzyılı' sloganları attığı dönemde, fahiş zamlarla karşı karşıya kalan vatandaşlar büyük geçim sıkıntısı yaşıyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan 57 yaşındaki Atila Köz'ün Anka haber’e verdiği röportaj yürekleri sızlattı.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 80 yaşındaki hasta annesine bakan 57 yaşındaki Atila Köz, rahatsızlığından dolayı çalışamadığını dile getirerek babasının 4500 tl olan emekli maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını dile getirdi. Annesinin de birçok hastalığa sahip olduğunu söyleyen köz, yardım için kaymakamlığa başvurduklarını fakat olumsuz yanıt aldıklarını söyledi.

GİDİP BİR YERDE GİZLİCE AĞLIYORUM ANNEM GÖRMESİN DİYE

Atila Köz verdiği röportajda şunları söyledi:

"Babamın maaşı 4500tl onu alıyoruz. Artan fiyatlar nedeniyle geçinemiyoruz. Zor durumdayız Ne yapacağımızı şaşırdık."

"Annemin canı et istiyor tamam anne diyorum ama alamıyorum çünkü para yok. İçime atıyorum zoruma gidiyor. Gidip bir yerde gizlice ağlıyorum annem görmesin diye."

“BİR BEZ OLMUŞ 500 LİRA, AYDA 3 PAKET BEZ GİDİYOR, 1500 LİRA PARA”

"Bir paket bebek bezi olmuş 500 lira. Ayda 3 paket bez gidiyor 1500 tl para tutuyor. Rahatsızım işim gücüm yok ne yapacağımızı şaşırdık. Sosyal yardım desteği alıyorum 850 tl veriyorlar."

KAYMAKAMLIĞA MÜRACAAT ETTİM YARDIM ÇIKMADI REDDEDİLDİ

"Annemin kalp hastalığı var. astım var, şeker var. haftanın 5 6 günü doktora götürüyorum. Yol parası git gel masraf. 4500 tl maaş ile hangi birini yapabiliriz? Kaymakamlığa müracaat ettim yardım çıkmadı reddedildi. Yardıma ihtiyacımız var" dedi.

“OĞLUMLA BERABER AĞLIYORUZ İKİMİZ DE”

Anne Hatime Köz ise, “Canım tavuk istiyor, et istiyor. Oğluma diyorum, oğlum ‘para yok’ diyor, ağlıyor. Benim de canım sıkılıyor, ben de ağlıyorum. Oğlumla beraber ağlıyoruz ikimiz de. Bir şey alamıyoruz gücümüz yetmiyor. Paramız yok, derdimiz çok” dedi.

Video sosyal medya da gündem olurken, iktidarın olmayan ekonomi politikasının ülkeyi ne hale getirdiği de gözler önüne serildi.

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