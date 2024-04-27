Kağıthane’de bir iş yeri alev alev yandı

Dr. Cemil Bengü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş yerinin ikinci katında saat 11.00 sıralarında çıkan yangında, tekstil iş yerindeki makinalardan henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar yükselerek yanmaya başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Etrafın duman altında kalması sebebiyle işçiler ve üst katta bulunan kişiler kendilerini dışarıya attı. Haber verilmesi sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki koldan müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkan olay sonrası soruşturma başlatıldı.