AKP'nin İBB adayı için flaş iddia. Temayülden çıkan isim şaşırttı

Haber3’te yer alan habere göre, AKP’nin İBB Başkan adayını belirlemek için yaptığı temayül (eğilim) yoklamasının sonucu, TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan tarafından açıklandı.

Sözcan, Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında, iktidara yakın TGRT televizyonunda yaptığı konuşmada, yoklamada en çok oyu alan ismin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir olduğunu duyurdu.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde temayül (eğilim) yoklaması gerçekleştirildi. Yoklamaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da iştirak etti. Yoklama sonucu iktidara yakın TGRT televizyonunun ekranlarında paylaşıldı.

Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında konuşan TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, İstanbul için yapılan yoklamada öne çıkan ismin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir olduğunu bildirdi.

Ahmet Sözcan, “Bana ulaşan kulis bilgisine göre ‘İBB adayı olarak kimi tercih edersiniz?’ şeklinde yapılan temayül yoklamasında Erkan Kandemir birinci sırada yer aldı. Fakat bu kesin değil çünkü Erkan Kandemir teşkilatlardan mesul, genel başkan yardımcısı. Teşkilatla yapılan temayül yoklamalarında teşkilat biraz hissi davranıyor. İlçe başkanını, il başkanını isim olarak belirtiyor” sözlerini kullandı.

ERKAN KANDEMİR KİMDİR?

AKP’nin kuruluşundan beri partinin İstanbul teşkilatında çeşitli görevler üstlenen Kandemir, 2014 yılı Eylül ayında Başbakan Danışmanlığı görevinden ayrıldıktan sonra aynı yılın Ekim ayında Sağlık Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Kandemir, AKP’den 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. AKP’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği 6. Olağan büyük kongresinde MKYK üyesi ve Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Kandemir, 2021’de yapılan 7. Olağan Büyük Kongre’de bu göreve yeniden atandı.