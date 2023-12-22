Kazanmayı seven Erdoğan'ın İBB'ye bulduğu kazanacak aday. Adı ön plana çıkan isimlerin hepsi şapa oturacak

Yaklaşan yerel seçimlerde İBB için kazanacak aday sorununun yaşandığı AKP'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İBB adaylığı için ismi geçenlerin arasındaki rekabet hız kazanırken gazeteci Deniz Zeyrek, Erdoğan'ın aklındaki ismin Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Zeyrek, İBB için kıran kırana mücadelenin yaşandığı AKP'de temayülden ise Ulaştırma eski Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun çıktığını aktardı.

Diğer yandan haber merkezimizin edindiği bilgilere göre ise, adaylık için ismi geçenleri şok edecek bir kulis iktidar koridorlarında konuşulmaya başlandı. Kazanacak aday sorunu nedeniyle temayül yoklamasında yer almamasına rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı ali Yerlikaya’nın adının olası adaylar arasında geçtiği iktidar partisinde Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ı şah çekeceği belirtildi.

Erdoğan'ın Selçuk Bayraktar'ın hem genç bir yüz olması hem de İHA ve SİHA'lar nedeniyle toplumda oluşan olumlu intibası nedeniyle kazanacak aday olarak düşündüğü aktarıldı.

Erdoğan’ın Selçuk Bayraktarı İBB başkanı seçtirerek 2028‘deki Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlamayı hedeflediği öne sürüldü.

İBB İÇİN MİLLETVEKİLİ SAYISINDAN VAZGEÇİLEBİLİR

Zeyrek’in kaynaklarından edindiği bilgiye göre Erdoğan, Adil Karaismailoğlu ve Murat Kurum’u sırf mecliste milletvekili sayısında azalma olmasın diye bakan dahi yapmazken İBB adayı hiç yapmaz. Fakat bakanlıktan çok İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını kazanmak isteyen Erdoğan her halükarda Karaismailoğlu ve Kurum için açık bir kapı bırakıyor.

AKP’DE KAZAN KAYNIYOR

Deniz Zeyrek, AKP adaylarının açıklanmasına az bir süre kalmışken, adı geçen adayların ise parti içinde birbirlerinin kuyularını kazdıklarını belirtti.

Gelişmelerin yanı sıra muhalefet partilerinin de 28 Mayıs seçimleri sonrasında dağılmaları ve neredeyse her partinin kendi adayları ile seçime gireceğini açıklaması da AKP’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi için iştahını kabartmış durumda.