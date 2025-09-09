Cem Küçük'ün tepkisi gündem oldu! Herkes onu konuşuyor

Enflasyon tırmanıyor. Yılın ilk 8 ayında enflasyon yüzde 21,5 arttı. Daha yıl bitmeden asgari ücretin gücü 17 bin 351 liraya kadar geriledi. Emekliye'de temmuz başında yapılan zam buhar olup uçtu. Emekli maaşının yüzde 4'ü eridi. En düşük emekli maaşı 16 bin liranın altına indi.

22.104,67 TL olan asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar isyanda. Ekonomik kriz, neredeyse hemen her gün art arda gelen zamlar, maaş azlığı vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik krizle ilgili en son 4 gün önce Çin ziyereti sonrası "hayat pahalılıyla mücadelemiz sonuç veriyor" açıklaması gelmişti.

Dün gece yeni bir zam da yurt dışı çıkış harcına yapıldı. Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılında 150 TL’den 500 TL’ye, 2025 başında 710 TL’ye, gece yayınlanan Resmi Gazete kararıyla ise 1.000 TL’ye yükseldi. Yandaş Cem Küçük'ten de, artışa tepki gelmesi dikkat çekti.

'NEDEN BU VERGİYİ ÖDÜYORUZ?'

Söz konusu zamma kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren TGRT yazarı Cem Küçük, "Yurt dışına çıkmak artık iyice zorlaştı. Zaten neden bu vergiyi ödüyoruz, o da ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün dikkat çeken paylaşımı şöyle

"Yurt dışı çıkış harcına bir yılda yüzde 100’e yakın zam 2024’te 500 lira olan harç, ocak ayında 710 liraya yükselmişti. Dün alınan kararla birlikte rakam 1000 liraya çıkarıldı. Böylece bir yıl içinde harca yüzde 80’in üzerinde zam yapılmış oldu. Enflasyon yüzde 35 seviyesinde. Yurt dışına çıkmak artık iyice zorlaştı. Zaten neden bu vergiyi ödüyoruz, o da ayrı bir konu"

Öte yandan kötü giden ekonomi sebebiyle dar boğazda olan vatandaşlar yetkililere 'etkili çözümler' bulmaları konusunda sık sık çağrıda bulunmaya devam ediyor.

