AKP'nin kalesi Üsküdar'da CHP zaferi: Sinem Dedetaş kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin kalesi Üsküdar'da CHP zaferi: Sinem Dedetaş kazandı
‘AKP’nin kalelerinden’ olarak bilinen Üsküdar’da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Sinem Dedetaş seçimi kazandı. Dedetaş'ın, 2019'dan önce Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP'li İBB yönetimi tarafından tesise girişinin yasaklanmıştı.

‘AKP’nin kalelerinden’ olarak bilinen Üsküdar’da CHP dönemi başladı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, oyların yüzde 49,91’ini alarak Üsküdar Belediye Başkanı oldu.

Dedetaş’ın en yakın rakibi AKP’nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,38’de kaldı.

“ŞİMDİ KUTLAMA ZAMANI..."

Dedetaş, sonuçların netleşmesi sonrası partililerin gece yarısı yaptığı kutlamalara katıldı.

Burada bir konuşma yapan Dedetaş, şu ifadeleri kullandı:

"Açık ara öndeyiz. Artık kesin diyebiliyoruz, kazandık… Bize oy veren, vermeyen tüm Üsküdarlılara teşekkür ediyoruz. Şimdiden itibaren yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Kazanmak bir şey, ama güzel teslim etmek daha önemli bir şey. O yüzden şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi kutlama zamanı..."

AKP’Lİ İBB YÖNETİMİ HALİÇ TERSANESİ'NE GİRİŞİNİ YASAKLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’de olduğu dönemde, Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için gemi mühendisi olan Dedetaş'ın tesise girişi yasaklanmıştı.

Dedetaş, 2019'da Ekrem İmamoğlu tarafından Haliç Tersanesi'nin bağlı olduğu Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atandı.

AKP yönetimi döneminde giremediği tersanenin amiri olan Sinem Dedetaş, Haliç Tersanesi'nin cirosunu 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye çıkardı.

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