AKP'nin kalesinde sürpriz anket sonucu. CHP öne geçti

Kaynak: mynet
AKP'nin kalesinde sürpriz anket sonucu. CHP öne geçti
Yerel seçimler yaklaşırken vatandaşlar, yapılan anket sonuçlarını ilgiyle takip ediyor. Bursa’da son yapılan seçim anketinde sürpriz bir sonuç çıktı.

ORC Araştırma tarafından Bursa’da yapılan en son anketten çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Söz konusu ankete göre, Bursa’da bir değişim yaşanabilir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yarışı AK Partili rakibi Alinur Aktaş'ın önünde götürüyor.

2019 SEÇİMİNİ AZ BİR FARKLA KAYBETTİ

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Bursa’yı çok az bir farkla kaybeden CHP, ankette AKP’den daha önde görünüyor. Bursa'daki yerel seçim yarışı, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sınırlı kalmıyor. ORC Araştırma’nın anketine göre, Bursa'nın önemli ilçelerinden biri olan Nilüfer'de CHP'li aday adayı İbrahim Alagöz, Mudanya'da ise Baran Güneş öne çıkıyor. Gemlik ilçesinde ise Zeynep A. Serintürk dikkat çekiyor.

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İşte ORC Araştırma'nın Bursa anketi sonuçları:

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

• Mustafa Bozbey: %41,4

• Alinur Aktaş: %38,3

• Kararsızım: %10,3

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"İLÇELERDE CHP'Lİ ADAY ADAYLARINDAN ÖNE ÇIKAN İSİMLER"

Nilüfer: İbrahim Alagöz

• Mudanya: Baran Güneş

• Gemlik: Zeynep A. Serintürk

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