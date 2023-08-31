AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver

Trakya Tv'de "Sizce yarın seçim olsa AKP'ye oy verir mi?" başlığı ile paylaşılan sokak röportajında dikkat çeken anlara imza atıldı.

Muhabirin "Ekonomiyi soruyoruz, geçinebiliyor muyuz" sorusu üzerine mikrofon uzatılan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

AKP'NİN KURUCU ÜYELERİNDEN BİRİSİYİM

"Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ne geçinmesi, AKP'nin kurucu üyelerinden birisiyim. İlk yüz bin kişi arasındayım, İstanbul Gaziosmanpaşa şubesi. Yıllarca 'ha' dedik 'iyi olur', 'ha' dedik 'iyi olur' yok babacım. En sonunda kaydımı sildirdim. Maalesef bu seçimde ona oy verdik. Hani dedik ülke ekonomisi kötü, belki düzeltir, diğer partiden gelen insan ayarlayana kadar 5 yıl geçer. Yav gerçi beklemiyorduk bu kadar kötü olacağını ama beklediğimizden daha kötü artı burada ben sadece iktidara kızmıyorum, muhalefete de kızıyorum. İyi bir muhalefet olsa, bu kadar kötü olmaz ekonomi.

ÖYLE 'ALLAHUEKBER' DEMEKLE, BİLMEM NE DEMEKLE BU İŞ OLMUYOR

Bizde kızdığım bir olay var abiciğim, yol geçen hanı gibi gençlerimiz işsiz. Herkes yurt dışına kaçmak istiyor. İki tane çocuğum var benim. 30 yaşında birisi 27 yaşında birisi. Ya evlen, ölmeden önce bir mürüvvetini göreyim diyorum. Ya baba diyor, neyini evleneyim diyor. Bir ev 10 lira 15 lira. Bugün genelde çalışan gençlerin aldığı asgari ücret yada bir tık üstü kardeşim bunun faturası var, mutfak masrafı var, bilmem nesi var. Ya bu hikayeye ya. Bu ülke bitmiş, batmış. Böyle 'allahuekber' demekle, bilmem ne demekle bu iş olmuyor. Yani sömürünün bu kadarı da olmaz..."

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