AKP'nin kurucusu Hüseyin Çelik'ten hem Saray'a hem MHP'ye zehir zemberek sözler

Eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP’nin kurucularından Hüseyin Çelik gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

MHP ile yapılan ittifaka tepki gösteren Çelik isim vermeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’u da hedef aldı.

AKP'nin kendini MHP'ye mahkum ettiğini iddia eden Çelik, MHP ile ittifaka ‘cinnet hali’ dedi.

Çelik, "Sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne idüğü belirsiz adam, parmak sallıyor, racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değildir. Sayın cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor?" dedi.

Çelik, "AKP’nin MHP ile ittifakından sonra bu meselede de çok büyük bir kırılma oldu ve Kürt vatandaşlarımızın önemli bir kısmı AKP’ye oy vermemeye başladı" ifadelerini kullandı.

"MHP İLE İTTİFAK, CİNNET HALİDİR"

Çelik devamında şöyle dedi:

AKP din üzerinden siyaset yapmayan, muhafazakâr demokrat bir partiydi. Sonra kendisini dini değerler üzerinden siyaset yapan, milliyetçilik rüzgarıyla kendisini MHP’ye mahkum eden bir parti haline getirdi.

Çelik, "Daha önce MHP ile ittifak için 'cinnet hali' demiştim. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini de eleştiren Çelik, bunun Erdoğan ve AKP’ye ‘tuzak’ olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Çelik, Van'daki mazbata krizi sürecinde yaptığı açıklamalarla tartışmalara konu olan Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'a sert çıkıştı.

Çelik, şunları söyledi:

Mazbata verildi, verilmedi meselesinden ötürü bazı açıklamalar yaptık. Benim söylediğimi, Hayati Bey’in söylediğini kendinizce doğru bulmayıp, eleştirebilirsiniz ama sarayda kanunların efendisi konumuna getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Bu arkadaş Anayasa Mahkemesi’ne, AK Partililere, bizlere kendi aklınca ayar çekiyor. Hayati Yazıcı, partideki ikinci adamdır. Ama ne idüğü belirsiz bir adam ona parmak sallıyor. Racon kesiyor. Bizim yaptıklarımız kaydediliyormuş. Kendini devlet yerine koyuyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değildir. Sayın cumhurbaşkanı, bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor?"