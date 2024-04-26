Yeniden Refah yeni anayasa şartlarını açıkladı: Bunlar olduktan sonra iş birliğine varız

Kaynak: ANKA
Yeniden Refah yeni anayasa şartlarını açıkladı: Bunlar olduktan sonra iş birliğine varız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Olmazsa olmazlarımız belli. Kuvvetler ayrılığı kuvvetlendirilmeli. Bağımsız yargının adaleti tecelli ettireceği koşullar oluşturulmalı; bunlar olduktan sonra iş birliğine varız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından bir basın açıklaması düzenledi.

MYK toplantısında ulusal ve bölgesel konuların ele alındığını aktaran Suat Kılıç, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, “Olmazsa olmazlarımız belli. Kuvvetler ayrılığı kuvvetlendirilmeli. Bağımsız yargının adaleti tecelli ettireceği koşullar oluşturulmalı" dedi.

Kılıç’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DESTEK VERİLMESİ GEREKENE DESTEK VERİRİZ

"Türkiye’nin gündeminde anayasa değişikliği var. Henüz imzalanmış, resmileşmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na iletilmiş bir metin olmadığından dolayı detaylarına giremiyoruz. Ama Türkiye’nin yönetimini kolaylaştıracak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, hükümetin sorunun çözümü önünde 'engel' dediğini problemlerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak bir maddeler bütünü gelirse Yeniden Refah Partisi, hukuk kurullarında, siyaset organlarında değerlendirmelerini yapacak. Gerek gördüğü çerçeve zeminde destek verme ya da vermeme şeklindeki kararını ortaya koyacaktır.

“ASIL OLAN TÜRKİYE’NİN DAHA YÖNETİLEBİLİR BİR ÜLKE OLMASI”

Yeniden Refah Partisi’nin duruşu açık ve nettir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Getirilecek maddelerin de doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyeceğiz. Destek verilmesi gerekene destek veririz. Asıl olan Türkiye’nin daha yönetilebilir bir ülke olması. Görmediğimiz bir anayasa değişikliği maddelerine destek vermemiz kabul edilebilir değildir. Yeter ki Meclis’te partiler bir araya gelsin ve uzlaşı sağlansın."

“OLMAZSA OLMAZLARIMIZ BELLİ”

Anayasa değişikliği talepleri gündeme geldiğinde kendi beklentilerimize ilişkin çalışmalarımızı başlattık ve devam ettiriyoruz. Katkı veren taraf olmaktan çekinmeyiz. Yeter ki bizim değiştirilmesine evet diyeceğimiz maddelerle Türkiye’nin sorunları çözüme kavuşsun. Olmazsa olmazlarımız bellidir. Kuvvetler ayrılığının kuvvetlendirilmesi lazım. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki net sınırların net bir şekilde belirlenmesi lazım. Bağımsız yargının adaleti tecelli ettireceği koşulların oluşturulması lazım. Bunlar olduktan sonra iş birliğine varız. Yeni anayasa değişikliği talebi AK Parti’den de gelse, Yeniden Refah Partisi’nin ilke ve değerleriyle bağdaşmak kaydıyla bu teklife evet deriz. Ama görünen o ki parlamentoda çoğunluk AK Parti ve MHP’de. Bu değişiklik kısa sürede konuşulup karara bağlanabilecek bir konu değil. Somut teklif geldiğinde söylenecek sözümüz olacaktır.''

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