AKP’nin millet bahçesi sevdası! Tamı tamına 14 milyon 700 bin TL harcanacak

Yerel yönetimlerin bütçesinde karadelik oluşturan millet bahçeleri için harcama yapan belediyelere yenileri eklendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimlerine yönelik seçim vaatleri arasında yer alan millet bahçeleri için yüz milyonlarca lira harcanırken, düşük nüfuslu ilçeler de millet bahçesi için harekete geçti.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hatay'ın 44 bin nüfuslu Payas ilçesine yaptırılacak millet bahçesinin maliyeti dikkat çekti. AKP idaresindeki ilçeye yaptırılacak bahçe için 10 milyon TL'den fazla para gözden çıkarıldı.

Payas Belediyesi Fen İşleri Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2022’de, “Millet Bahçesi Yapım İşi” ihalesi açtı. İdarenin 16,1 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye tek teklif verildi. Belediye ile Çelik Karo isimli şirket arasında 6 Ekim’de 13 milyon 333 bin 333 TL’lik sözleşme imzalandı.

Niğde’de daha önce “Çamardı Millet Bahçesi” yapılmıştı



MALİYETİN ÜSTÜNDE

Niğde’nin 3 bin 548 yurttaşın yaşadığı Çiftlik ilçesinde de millet bahçesi çalışmalarının başladığı bildirildi. AKP’li Çiftlik Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü’nün 7 Eylül’de gerçekleştirdiği, “Miller Bahçe ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı” ihalesi, 22 Eylül’de sonuçlandırıldı. Yalnızca bir teklifin alındığı ihale kapsamında Bilal Ağtepe isimli yüklenici ile 1 milyon 449 bin TL’lik anlaşma yapıldı. İhalenin sözleşme bedelinin, öngörülen maliyetin üzerinde olması gözlerden kaçmadı.

Son dönemde millet bahçesi ile millet kıraathaneleri inşa edilen diğer bazı yerler ise şöyle kaydedildi:

Bingöl’ün 35 bin nüfuslu ilçesi Solhan’a da millet kıraathanelerinin en maliyetlilerinden biri yapıldı. İnşaat ihalesi Eylül 2020’de yapılan ve 2 milyon 154 bin 869 TL’ye mal olan millet kıraathanesinin ikmal inşaatı için 25 Ağustos’ta yeni bir ihale daha açıldı, 3 milyon 797 bin TL’ye imza atıldı. Böylece harcanan para 5 milyon 951 bin 869’a ulaştı.

Osmaniye’nin ilk millet bahçesi, Düziçi’ne bağlı Ellek Beldesi’nde tamamlandı. Toplam 24 bin metrekare büyüklüğündeki bahçenin birinci etabı için 425 bin TL harcandı. Bahçenin ikinci etabının maliyeti ise henüz belli olmadı.