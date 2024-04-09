AKP’nin Ramazan Bayramı programında sürpriz isimler! Sadece 7 partiyle bayramlaşacak

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin Ramazan Bayramı programında sürpriz isimler! Sadece 7 partiyle bayramlaşacak
AKP’nin Ramazan Bayramı’nda hangi partilerle bayramlaşacağı belli oldu. Parti içinden oluşturulan üç heyetin 7 partiyle görüşmesi planlandı.

AKP, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştireceği programda; CHP, MHP, HÜDAPAR, Yeniden Refah, BBP, DP ve İyi Parti ile bayramlaşacak.

İktidar partisi bu bayramda da DEM Parti ile bir araya gelmeyecek.

Kabul heyetinde, AKP Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, MKYK Üyesi Kasım Bostan, Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Gençlik Kolları MYK Üyesi Taha Kara yer alacak. Ziyaret heyetlerine ise MKYK üyesi Hasan Sert ile Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlık edecek. Kabul ve ziyaret aynı saatlerde gerçekleştirilecek. Kabul heyetinde dört kişi ziyaret heyetlerinde ise üçer parti üyesi olacak.

ERDOĞAN DİNLENECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı ailesiyle birlikte geçirecek. 10 ay içinde üç seçim atlatan Erdoğan’ın daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramı da Marmaris’te geçirmesi beklenirken, Erdoğan’ın bayram namazını ise yine Okluk Millet Camii’nde kılması tahmin ediliyor.

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