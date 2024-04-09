İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’

Kaynak: Haber Merkezi
İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’
ABD’ye giden yolcu uçağında 20’li yaşlarda iki gencin üç koltuğa uzanarak sergilediği hareketler yolcuların tepkisini çekti.

ABD’ye giden bir yolcu uçağında iki gencin yaptığı hareketler sosyal medyayı ikiye böldü.

“MANZARAYA İNANAMIYORUM”

Dört saatlik uçuş boyunca birbirlerine sarılmış bir halde koltukta yatan çift diğer yolcuların tepkisine neden oldu. Bir yolcu "Manzaraya inanamıyorum" diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşmayı tercih etti. O görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı.

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ÜÇLÜ KOLTUKTA BİRBİRLERİNE SARILDILAR

20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen elleriyle kalp işareti yaparak birbirlerine sarılmış haldeki çifte ait görüntüler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

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“PARASINI ÖDEDİLERSE SORUN YOK”

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eğer üç koltuğun da parası ödedilerse istedikleri gibi kullanabilirler. Bence bir sorun yok" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en kötü şey" yorumunu yaptı.

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