AKP’li Faruk Çelik’ten partisine yayılım ateşi! Erdoğan’ın en yakınındaki 4 kişiyi hedef aldı

31 Mart yerel seçimlerde CHP’nin ilk kez gerisine düşen AKP’de eleştiriler art arda geliyor. Eski Bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, X hesabından partisinin aday belirleme sürecini eleştirdi.

“Son dönemlerde ‘Nasılsa Reis kazanıyor; en iyisi biz zafere kimseyi ortak etmeyelim’ anlayışı hâkim olmaya başladı” diyen Faruk Çelik, “Bugün alınan neticede sorumluluk adresi olarak ‘Yukarısı’ diyenler, sorumluluk alın ve gereğini yapın” ifadelerini kullandı.

“SORUN SADECE EKONOMİ DEĞİL”

Faruk Çelik’in seçim sonuçlarına ilişkin tespitleri şöyle:

"Seçim sonuçlarını yalnızca ekonomiye bağlamak, seçilen veya oy artıran adaylarımızın başarısını da görmezden gelmektir. Seçimde alınan sonuç nasıl ki sadece ekonomi kaynaklı değilse, öz eleştiri sorumluluğu da sadece adaylarda değil, aday belirleme süreçleri de sorgulanmalıdır. Geçmiş dönemlerde aday belirleme süreçlerinde sorumluluk almış biri olarak ‘benim adayımdan’ ziyade sonuç alacak aday en önemli kriterimizdi.

“NASIL OLSA REİS KAZANIYOR”

Son dönemlerde ‘Nasılsa Reis kazanıyor; en iyisi biz zafere kimseyi ortak etmeyelim’ anlayışı hâkim olmaya başladı. Hâlbuki biz olumlu her işin sahibi olarak ‘Yukarısını’ gösterir, olumsuzlukları kendimiz üstlenirdik. Bugün alınan neticede sorumluluk adresi olarak ‘Yukarısı’ diyenler, sorumluluk alın ve gereğini yapın."

ADAYLARI BELİRLEYEN 4 İSİM KİMLERDİ

Çelik’in eleştirdiği aday belirme sürecini parti içinde 4 isim yürütüyordu.

31 Mart seçimlerinden önce 9 Aralık 2023 tarihinde Aday Tespit Komisyonu kuruldu. Erdoğan başkanlığında kurulan komisyonda AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yer alıyordu.