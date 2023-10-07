AKP'ye çok uzaklardan İBB adayı. Bomba iddia kulisleri salladı

AKP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kimi göstereceği merak konusu. Kulislerde birçok isim konuşuluyor. Bunlardan biri de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen.

AKP'ye çok uzaklardan İBB adayı. Bomba iddia kulisleri salladı

Yeniakit'in haberine göre, AKP İstanbul'da kimi aday gösterecek? Bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismalioğlu başta olmak üzere pekçok isim konuşuldu. Ancak Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat bugüne kadar konuşulmayan bir ismi gündeme getirdi.

Erzurum'a gidip, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüşen Hande Fırat, Sekmen'i öve öve bitiremezken bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Fırat'ın yazısına "Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu" başlığını koyması dikkat çekti.

Sekmen'in İstanbul’da Samandıra ve Kartal’daki iki dönem belediye başkanlığı tecrübesini Erzurum Beleriye Başkanlığı'na yansıttığını anlatan Fırat, "Dadaş’lar şehri Erzurum son gittiğimden bu yana bambaşka bir şehir olmuş." dedi.

Hande Fırat ardından da "İstanbul’da iki dönem milletvekilliği tecrübesi dikkate alındığında AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları arasında adının geçmesi kimseyi şaşırtmasın!" notunu düştü.

turkiye-ara-secime-mi-gidiyor-gundeme-bomba-gibi-dusen-iddia-jtm.jpg

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler Dünya
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı Dünya
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek Magazin
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor Ekonomi
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar Ekonomi
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü Gündem
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek Gündem
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek