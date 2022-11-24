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Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu

CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin, görevinden istifa edip AKP'ye katıldı. Ancak Ertekin, yeni partisinin rozetini taktığı bugüne kadar sosyal medya hesabındaki "128 milyar dolar nerede?" göndermeli profil fotoğrafını kaldırmadı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 04:47
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AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu. Rozetini Erdoğan takmıştı

Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
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CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin, partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı.

Ertekin’e, parti rozeti Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"128 MİLYAR DOLAR NEREDE?" FOTOĞRAFINI UNUTTU

AKP'ye katılan Ertekin'in Facebook hesabında kullandığı profil fotoğrafı da dikkat çekti.

Ertekin'in yaptığı paylaşımlarla güncel olarak kullandığı anlaşılan sosyl medya hesabında, "128 milyar dolar nerede?" göndermesi yapılan profil fotoğrafını kaldırmadığı görüldü.

İşte Ertekin'in profilindeki o görsel:

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