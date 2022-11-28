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  • İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanına sokaktan büyük tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanına sokaktan büyük tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Millet İttifakı’nın oylarıyla Nazilli Belediye Başkanı olduktan sonra İYİ Parti’den istifa edip AKP’ye geçen Kürşat Engin Özcan, bugün AKP heyetiyle yürüdüğü sırada bir vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Vatandaş Özcan’a, “Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AKP’ye geçtin” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 20:01
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İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a sokakta sert tepki

İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanına sokaktan büyük tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
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Aydın Nazilli’nin İYİ Parti’den seçilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı. AKP’nin grup toplantısında düzenlenen törenle AKP saflarına geçen Özcan’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

 Özcan, bugün Ankara’dan Nazilli’ye döndü. İlk durağı AKP İlçe Başkanlığı olan Özcan'ı AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Özcan yoldan geçerken bir kadın “Bizim oylarımız ne olacak. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AKP’ye geçtin” diye tepki gösterdi. AKP’li Özcan, kendisine tepki gösteren kadına karşılık vermedi.

 

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AÇELYA ÜNVER
28.11.2022 20:35
BÖYLELERİNE YAZIKLAR OLSUN İNŞALLAH.ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN YARABBİMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 🤲🤲🤲🤲  
 
Millet diyorki
28.11.2022 20:23
Millet oyunu iyi partiye verdi. İstifa edip de gitsey din.  
 
çavuş dede
28.11.2022 20:23
kadın haklı neye karşılk kaç dolar ins.öyle düşünür değil mi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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