İYİ Parti’den AKP’ye geçen belediye başkanına sokaktan büyük tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz

Aydın Nazilli’nin İYİ Parti’den seçilen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek AKP’ye katıldı. AKP’nin grup toplantısında düzenlenen törenle AKP saflarına geçen Özcan’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Özcan, bugün Ankara’dan Nazilli’ye döndü. İlk durağı AKP İlçe Başkanlığı olan Özcan'ı AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Özcan yoldan geçerken bir kadın “Bizim oylarımız ne olacak. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bir daha sana oy yok. Kime sordun da AKP’ye geçtin” diye tepki gösterdi. AKP’li Özcan, kendisine tepki gösteren kadına karşılık vermedi.