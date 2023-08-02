AKP’ye yakın gazeteci kulis bilgisini paylaştı. Süleyman Soylu için konuşulan büyükşehir belediyesi belli oldu

Şahin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin düşünüldüğünü iddia etti. Şahin, ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da İstanbul adayı olabileceğini söyledi.

Erdoğan'dan yerel seçim mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, yerel seçimlere yönelik de mesajlar verdi. Erdoğan, "Muhalefetin kavgalı, dağınık, gerçekten içler acısı haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" dedi.

AKP'nin aday adayları

Şahin, AKP'nin yerel seçimlerde aday göstereceği isimlerle ilgili kulis bilgilerini şöyle aktardı: "İstanbul'da aday olmak için çalışan, ciddi ciddi hazırlık yapan önemli isimler var. Çalışan derken ilk söyleyeceğim isim bu konuda bir çalışma yapıyor denilemez.

Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkanvekili.

Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum’un ismi Ankara için de geçiyor. Öyle bir durum var.

Onun dışında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi geçenlerden. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ismi geçiyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ismi geçiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse.

Hatta buna Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u da ekleyebiliriz.

Haliyle bu insanlar siyaset yapıyorlar Ankara’da ve onların da büyükşehir belediye başkan adayı olmak istemelerini ben çok normal görüyorum. (...) En şanslı isimler için ise sanki bakanlar bence bir adım önde gibi bana öyle geliyor.

Süleyman Soylu da Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor. Süleyman Soylu da bence Ankara için çok etkili bir aday olur."