Fatih Altaylı AKP'nin Ankara adayını açıkladı. “Dün kulağıma fısıldandı” dedi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kulis bilgisine göre, Hulusi Akar yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilecek.

Fatih Altaylı AKP'nin Ankara adayını açıkladı. “Dün kulağıma fısıldandı” dedi

Seçimin ardından tüm gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Partiler çalışmalarına başlarken aday belirleme süreci de başladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, eski savunma bakanı ve AK Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı adayı gösterileceğine dair AKP’lilerden kendisine ‘dedikoduların’ geldiğini yazdı.

HULUSİ AKAR ADAY MI OLACAK?

Altaylı, AKP kanadından sürekli dedikoduların geldiğini belirterek, Akar’ın Mart 2024’te yerel seçimlerde Ankara adayı gösterileceğine dair iddiayı köşesine taşıdı.

Altaylı yazısında “AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan genel seçimlerde olduğu gibi ittifakları devam ettirip ettirmeyecekleri ise merak konusu oldu.

Ayrıca Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu AKP'nin Ankara adayı için Tevfik Göksu'nun aday gösterileceğini iddia etmişti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da konuşulan isimler arasındaydı.

986366-248763876.jpg

fatihaltayli-1.webpmilli-savunma-bakani-hulusi-akar-1511271.jpg

milli-savunma-bakani-hulusi-akar-1511271.jpg

İlgili Haberler
AKP’ye yakın gazeteci kulis bilgisini paylaştı. Süleyman Soylu için konuşulan büyükşehir belediyesi belli oldu
Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını işaret etti
Erdoğan seçimde değişiklik mi yapacak? Ankara kulislerinden sızdı
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Ünlü Youtuber seyahat sitesi açtı Keşfet
Ünlü Youtuber seyahat sitesi açtı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Nihayet birisi korkmadan ekonomiyi kimin bu hale getirdiğini söyledi. Yeniçağ yazarı Ömer Erbıyık rabia işaretinin anlamını da açıkladı Ekonomi
Nihayet birisi korkmadan ekonomiyi kimin bu hale getirdiğini söyledi. Yeniçağ yazarı Ömer Erbıyık rabia işaretinin anlamını da açıkladı
Devrilen traktörün altında kalan sürücünün 2,5 yaşındaki kızı öldü Güncel
Devrilen traktörün altında kalan sürücünün 2,5 yaşındaki kızı öldü
Orduda komuta kademesinin belirleneceği YAŞ toplantısı başladı Güncel
Orduda komuta kademesinin belirleneceği YAŞ toplantısı başladı
Trabzonspor yönetimi Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti Spor
Trabzonspor yönetimi Özkan Sümer Futbol Akademisi’ni ziyaret etti
Sürpriz karar! Müge Boz Türkiye'yi terk ediyor Magazin
Sürpriz karar! Müge Boz Türkiye'yi terk ediyor