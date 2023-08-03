Fatih Altaylı AKP'nin Ankara adayını açıkladı. “Dün kulağıma fısıldandı” dedi

Seçimin ardından tüm gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Partiler çalışmalarına başlarken aday belirleme süreci de başladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, eski savunma bakanı ve AK Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın, Ankara’da büyükşehir belediye başkanı adayı gösterileceğine dair AKP’lilerden kendisine ‘dedikoduların’ geldiğini yazdı.

HULUSİ AKAR ADAY MI OLACAK?

Altaylı, AKP kanadından sürekli dedikoduların geldiğini belirterek, Akar’ın Mart 2024’te yerel seçimlerde Ankara adayı gösterileceğine dair iddiayı köşesine taşıdı.

Altaylı yazısında “AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem. Ama konuşulduğunu biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan genel seçimlerde olduğu gibi ittifakları devam ettirip ettirmeyecekleri ise merak konusu oldu.

Ayrıca Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu AKP'nin Ankara adayı için Tevfik Göksu'nun aday gösterileceğini iddia etmişti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da konuşulan isimler arasındaydı.