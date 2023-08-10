Sağlık Bakanı Koca 10. hastanesini açmaya hazırlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 1997 yılında kurulan ve şu an resmi kayıtlarda kardeşi tarafından yönetildiği görülen Medipol Hastaneleri’nin şirket sermayesi ise 100 milyon TL. İstanbul’da 9 hastanesi olan Medipol grubunun Ankara’da da diş hastanesi bulunuyor.

10. HASTANEYİ AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Halk TV’den Bora Erdin’in haberine göre, Medipol Hastaneleri’nin şirketi olan Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yeni bir hastane açacağı öğrenildi. Şirket Ticaret Bakanlığı’na yeni marka başvurusu yaptı ve başvuru 7 Ağustos’ta onaylandı. Bugüne kadar sadece “Medipol” markasını kullanan şirketin yeni hastane adı ise “Hayrunnisa Hastanesi” oldu. 7 Ağustos’ta Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne gönderilen tescil yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. Tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli tescil ücreti ve diğer evrakın tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlgili evrakların süresi içerisinde gönderilmemesi halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Noksanların giderilmesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil belgeniz yaklaşık 15 gün sonra tarafınıza gönderilecektir.”